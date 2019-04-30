Азербайджан готовит новую стратегию экономического развития – президент Алиев

В Азербайджане в настоящее время готовится новая стратегия экономического развития, заявил президент страны Ильхам Алиев.

"Реформы, проводимые в Азербайджане, поддерживаются международными организациями. В настоящее время в стране готовится новая стратегия экономического развития", - заявил президент И.Алиев во вторник на расширенном заседании кабинета министров, посвященном социально-экономическому развитию страны в первом квартале 2019 года.

Слова президента приводит государственный телеканал AzTV.

Глава государства отметил, что в первом квартале в экономику Азербайджана было инвестировано $2,8 млрд.

На заседании президент также рассказал о работе в сферах газификации, электрификации, обеспечения питьевой водой, мелиорации, привлечения зарубежных инвестиций, а также обеспечении семей шехидов и вынужденных переселенцев новыми квартирами, которая будет проведена в текущем году.

А.Мамедов