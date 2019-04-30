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Макроэкономика 30.04.2019 15:23

Азербайджан готовит новую стратегию экономического развития – президент Алиев

В Азербайджане в настоящее время готовится новая стратегия экономического развития, заявил президент страны Ильхам Алиев.

"Реформы, проводимые в Азербайджане, поддерживаются международными организациями. В настоящее время в стране готовится новая стратегия экономического развития", - заявил президент И.Алиев во вторник на расширенном заседании кабинета министров, посвященном социально-экономическому развитию страны в первом квартале 2019 года.

Слова президента приводит государственный телеканал AzTV.

Глава государства отметил, что в первом квартале в экономику Азербайджана было инвестировано $2,8 млрд.

На заседании президент также рассказал о работе в сферах газификации, электрификации, обеспечения питьевой водой, мелиорации, привлечения зарубежных инвестиций, а также обеспечении семей шехидов и вынужденных переселенцев новыми квартирами, которая будет проведена в текущем году.

А.Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЭКОНОМИКА, СТРАТЕГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]