Экс-премьер Алжира дал показания по делу о коррупции

Бывший премьер-министр Алжира Ахмед Уяхья во вторник дал показания следователям по делу о коррупции, сообщает телеканал "Франс-24".
У здания суда в столице Алжира, куда прибыл экс-премьер, собрались десятки человек, которые скандировали лозунги с призывом отправить в тюрьму экс-премьера страны.
Отмечается, что А.Уяхью допросили в рамках масштабного расследования "о растрате государственных средств и незаконное извлечение выгоды", которое проводится в отношении целого ряда приближенных бывшего президента страны Абдельазиза Бутефлики.
По этому делу проходит целый ряд высокопоставленных официальных лиц, в частности, министр финансов Алжира Мухаммед Лукаль. Он дал показания судебным следователям накануне.
А.Уяхья занимал пост премьера Алжира с августа 2017 по март 2019 года.
2 апреля после массовых акций протеста занимавший с 1999 года пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил, что уходит с президентского поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.
Временно исполняющим обязанности страны был назначен председатель Совета нации - верхней палаты парламента - Абделькадер Бенсалах.
Позднее он объявил, что президентские выборы в Алжире пройдут 4 июня.
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