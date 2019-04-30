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Дальнее зарубежье 30.04.2019 17:29

Экс-премьер Алжира дал показания по делу о коррупции

Бывший премьер-министр Алжира Ахмед Уяхья во вторник дал показания следователям по делу о коррупции, сообщает телеканал "Франс-24".

У здания суда в столице Алжира, куда прибыл экс-премьер, собрались десятки человек, которые скандировали лозунги с призывом отправить в тюрьму экс-премьера страны.

Отмечается, что А.Уяхью допросили в рамках масштабного расследования "о растрате государственных средств и незаконное извлечение выгоды", которое проводится в отношении целого ряда приближенных бывшего президента страны Абдельазиза Бутефлики.

По этому делу проходит целый ряд высокопоставленных официальных лиц, в частности, министр финансов Алжира Мухаммед Лукаль. Он дал показания судебным следователям накануне.

А.Уяхья занимал пост премьера Алжира с августа 2017 по март 2019 года.

2 апреля после массовых акций протеста занимавший с 1999 года пост президента Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил, что уходит с президентского поста. На следующий день члены конституционного совета Алжира официально утвердили его отставку.

Временно исполняющим обязанности страны был назначен председатель Совета нации - верхней палаты парламента - Абделькадер Бенсалах.

Позднее он объявил, что президентские выборы в Алжире пройдут 4 июня.

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Тэги: АЛЖИР, ЭКС/ПРЕМЬЕР, КОРРУПЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]