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ТЭК 30.04.2019 15:29

Белоруссия может восстановить транзит нефти к 10-11 мая на уровне 65% средней загрузки - "Гомельтранснефть Дружба"

Белоруссия может к 10-11 мая восстановить прокачку нефти по своей территории на уровне 60-65% среднегодовой загрузки, сообщил первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго журналистам в Гомеле во вторник.

"К 10-11 мая ОАО "Гомельтранснефть Дружба" планирует выйти на 60-65% номинальной среднегодовой загрузки, или 40% проектной мощности нефтепровода", - цитирует А.Вериго госагентство "БелТА".

Он подчеркнул, что "для этого необходимо 100%-ное четкое выполнение обязательств, взятых всеми партнерами и операторами".

"Мы стремимся в максимально короткие сроки запустить систему, но при этом важно понимать, что этот запуск - только начало пути. Система будет работать в функционально ограниченном режиме", - уточнил А.Вериго.

По его словам, принятые меры позволят восстановить работу только одной нитки трубопровода "Дружба". "Второй трубопровод на неопределенное время останется закрытым, станет своего рода хранилищем для некондиционной нефти", - пояснил представитель компании.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, НЕФТЬ, ТРАНЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]