УМЭО SOCAR сохранило в I квартале лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в I-ом квартале 2019 года составил $239,43 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).
"По итогам января-марта 2019 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний стало Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR (УМЭО ГНКАР) с объемом $43,1 млн, среди частных – ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $26,9 млн", - отмечает ЦАЭРК.
По данным Центра, среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: "Азерэнержи" ($38,4 млн), ООО "Azeraluminum" ($19,1 млн), ЗАО "AzerGold" ($13 млн), "Азербайджанские авиалинии" ($4,5 млн), ООО CTS-Agro ($2,4 млн), ООО «Агропромышленный комплекс Азерпамбыг» ($1,2 млн), ОАО «Бакинский машиностроительный завод» ($310 тыс.), ОАО "Suraxani Mashinqayirma zavodu toreme" ($310 тыс.), "Azeripek" ($135 тыс.), ЗАО «Азербайджанские железные дороги» ($85 тыс.).
В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: SOCAR Polymer ($23,6 млн), Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc) - $20,8 млн, «P-Aqro» - $8,3 млн, ООО «TST Export» ($7,8 млн), ООО «Sun Food» ($6,6 млн), ООО «Azhazelnut» ($6,1 млн), ООО «RAM Beynalxalq Nagliyyat ve Ticaret” ($6 млн), ООО "Baku Steel Company" ($5,7 млн), ООО «Azerstar» ($5,4 млн).
Азербайджан в I-ом квартале 2019 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $415 млн.
Н.Аббасова
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