Военные в Венесуэле несут службу в обычном режиме - глава минобороны

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заверил, что обстановка в казармах страны остается спокойной и военные продолжают службу в обычном режиме, сообщает агентство ЭФЭ.
"Во всех восьми военных округах все военные продолжают службу в обычном режиме в своих казармах и на базах", - отметил глава военного ведомства.
По его словам, вооруженные силы Венесуэлы "намерены твердо защищать национальную конституцию и законные власти страны".
Слова В.Лопеса прозвучали на фоне сообщений о попытке группы военных организовать переворот.
"Мы информируем народ Венесуэлы, что в настоящее время мы обезвреживаем небольшую группу военных-предателей, которые разместились на транспортной развязке Альтамира, чтобы совершить государственный переворот, направленный против конституции и мира в республике", - написал министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в своем твиттере.
Эта транспортная развязка расположена в Каракасе, близ авиабазы "Ла-Карлота". Ранее во вторник сообщалось, что эту базу посетил лидер оппозиции Хуан Гуайдо.
Как сообщалось, Х.Гуайдо заявил, что военные в Венесуэле выражают готовность помочь отстранить от власти президента страны Николаса Мадуро.
"В настоящее время я встречаюсь с (командующими - ИФ) основных подразделений наших вооруженных сил, чтобы дать старт финальной стадии "Операции Свобода" (свержению Н.Мадуро - ИФ)", - написал он в Twitter.
В Баку ждут в ближайшее время визита замглавы МИД КНДР
Азербайджан намерен продолжать партнерское сотрудничество с США – президент Алиев
Президент Алиев принял помощника заместителя госсекретаря США
MBNP разрешила Ateshgah Sigorta возобновить услуги по ОСАГО
ЕБРР подтверждает интерес к приватизации МБА
Прирост запасов нефти и конденсата в 2018г превысил добычу почти на 4%, газа - почти на 7%
В Азербайджане с 1 мая 2019г вступает в силу новый годовой лимит на потребление газа населением по цене 0,1 манат за кубометр
В Азербайджане внедрены госпошлины за добровольную государственную дактилоскопическую и геномную регистрации
МЧС Азербайджана рекомендует принять в эксплуатацию 26 из 434 проблемных новостроек
ГААД направит 22,5 млн манатов на капремонт дорог в регионах Азербайджана
ИВ Шеки направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Азербайджане прошли Гагаринские уроки
Прогнозы оправдались: AccessBank вышел на операционную прибыль, капитал превышает норму
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР