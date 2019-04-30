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ТЭК 30.04.2019 15:44

Министры энергетики Белоруссии и России провели переговоры о ценах на газ

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич провел переговоры с главой Минэнерго России Александром Новаком в Москве, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе белорусского Минэнерго.

"Министр энергетики находится в Москве", - сказал представитель пресс-службы.

Пресс-служба Минэнерго России сообщила, что в ходе переговоров обсуждался вопрос о поставках газа в Белоруссию после 2019 года. "В ходе переговоров министры обсудили ряд актуальных вопросов в рамках двустороннего энергетического сотрудничества, в частности, вопросы поставки и транспортировки газа и электроэнергии, а также актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза", - отмечает Минэнерго РФ.

Между тем источник, знакомый с переговорами, сообщил, что министры обсуждали вопрос о ценах на российский газ после 2019 года.

Как ожидается, во вторник в Ереване премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет встречу с премьером Белоруссии Сергеем Румасом.

25 апреля В.Каранкевич анонсировал "на следующей неделе" переговоры с российским коллегой А.Новаком о ценах на газ для Беларуси с 2020 года.

Он отмечал, что об итогах проведенных переговоров будет доложено правительствам обеих стран. "Этот вопрос непростой, но мы понимаем и видим, что те предложения, которые подготовлены и внесены Беларусью, позволяют поэтапно к 1 января 2025 года создать равные условия для субъектов хозяйствования в Беларуси и России", - сказал белорусский министр.

Ранее официальные лица в Минске отмечали обеспокоенность в связи с отсутствием реакции Москвы на предложение Минэнерго Белоруссии провести до 30 апреля 2019 года очные консультации по вопросу цены на газ для республики с 2020 года. Проведение двусторонних консультаций по газу в срок до 30 апреля было предусмотрено поручением группы высокого уровня (ГВУ) Союзного Совмина.

4 апреля посол России в Белоруссии Михаил Бабич сообщил об активных переговорах между Москвой и Минском о ценах на газ с 2020 года. В свою очередь посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко отмечал, что белорусская сторона дважды направляла в "Газпром" свои предложения по ценам на газ, но не получила никакого ответа.

А.Лукашенко 1 марта в ходе диалога с журналистами и общественностью заявил, что российская сторона не реагирует на предложения Минска начать переговоры о цене на газ с 2020 года.

В соответствии с согласованным в апреле 2017 года межправительственным протоколом, срок действия согласованной цены на газ для Белоруссии ($127 за 1 тыс. кубометров) истекает в 2019 году. Ранее руководство Белоруссии неоднократно заявляло, что рассчитывает получать газ по цене, которая действует для Смоленской области РФ.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ГАЗ, ПЕРЕГОВОРЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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