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Дальнее зарубежье 30.04.2019 19:44

Интернет-провайдер Венесуэлы ограничил доступ к соцсетям в стране - СМИ

Государственный интернет-провайдер Венесуэлы Cantv во вторник ограничил доступ к Twitter, Periscope, Facebook и другим социальным сетям на территории страны, сообщают латиноамериканские СМИ со ссылкой на организацию Netblocks, которая отслеживает интернет-трафик в мире.

Эта мера была принята после того, как венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Ла Карлота", на котором объявивший себя президентом Хуан Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие.

"В настоящее время я встречаюсь с (командующими - ИФ) основных подразделений наших вооруженных сил, чтобы дать старт финальной стадии "Операции Свобода" (свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро - ИФ)", - написал он в твиттере.

Также Х.Гуайдо призвал жителей Каракаса собираться у этой авиабазы.

Сразу после публикации видео Х.Гуайдо министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы военных, желавших сменить власть в стране.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ИНТЕРНЕТ, ДОСТУП, ОГРАНИЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]