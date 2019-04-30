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Дальнее зарубежье 30.04.2019 18:05

В Пхеньяне назвали глупыми и опасными комментарии Помпео о ядерных переговорах

Замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи обвинила госсекретаря США Майка Помпео в том, что он дает глупые и опасные комментарии по поводу переговоров о денуклеаризации, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Так Цой Сон Хи, один из главных переговорщиков с Вашингтоном по вопросу ядерного разоружения КНДР, отреагировала на заявления М.Помпео о том, что США будут вынуждены "сменить путь", если ядерные переговоры с КНДР сорвутся.

Цой Сон Хи заявила, что у КНДР есть возможность менять свой подход к переговорам, а Вашингтон может столкнуться "с такими последствиями, которые он действительно бы не хотел", в случае, если власти США не предложат до конца года преемлемые условия денуклеаризации, КНДР.

М.Помпео на прошлой неделе заявил в интервью телеканалу CBS, что последующие переговоры с КНДР по денуклеаризации станут непростыми, но в то же время выразил надежду, что у Вашингтона и Пхеньяна будет "еще несколько возможностей для серьезного разговора".

Госсекретарь подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не ставил ограничений по времени переговоров и отметил, что они будут продолжаться до тех пор, пока между сторонами будет "реальный диалог".

"А если все сорвется, если ничего не случится, то нам, очевидно, придется сменить путь", - заявил М.Помпео.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Он закончился преждевременно без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Причиной разногласий на встрече стали санкции против КНДР. После саммита Д.Трамп заявил, что Северная Корея потребовала полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров утверждал, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

В середине апреля Северная Корея потребовала, чтобы администрация США выбрала нового, более "осторожного и зрелого", главного переговорщика взамен М.Помпео для ведения диалога с Пхеньяном.

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Тэги: КНДР, США, ГОССЕКРЕТАРЬ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]