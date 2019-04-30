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ТЭК 30.04.2019 15:59

Медведев сообщил, что все ранее озвученные российские предложения по прямым поставкам газа Украине остаются в силе

Премьер РФ Дмитрий Медведев подтвердил, что все российские предложения по прямым поставкам газа Украине, прозвучавшие ранее на его встрече с представителями украинской оппозиции, остаются в силе.

"Эти предложения остаются на столе и применимы к новому украинскому руководству", - сказал Д.Медведев, отвечая на вопросы журналистов в Ереване.

Как подчеркнул глава правительства, "мы ничего не меняем в своей позиции, дело не в том, кто победил - это выбор украинского народа, а дело в том, как дальше работать или, наоборот, не работать".

"Поэтому все те предложения, которые были сделаны во время общения с моим участием с нашими коллегами с Украины, они, естественно, применимы и к новым властям. Было бы желание", - подчеркнул Д.Медведев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, УКРАИНА, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]