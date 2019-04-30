Медведев сообщил, что все ранее озвученные российские предложения по прямым поставкам газа Украине остаются в силе

Премьер РФ Дмитрий Медведев подтвердил, что все российские предложения по прямым поставкам газа Украине, прозвучавшие ранее на его встрече с представителями украинской оппозиции, остаются в силе.
"Эти предложения остаются на столе и применимы к новому украинскому руководству", - сказал Д.Медведев, отвечая на вопросы журналистов в Ереване.
Как подчеркнул глава правительства, "мы ничего не меняем в своей позиции, дело не в том, кто победил - это выбор украинского народа, а дело в том, как дальше работать или, наоборот, не работать".
"Поэтому все те предложения, которые были сделаны во время общения с моим участием с нашими коллегами с Украины, они, естественно, применимы и к новым властям. Было бы желание", - подчеркнул Д.Медведев.
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