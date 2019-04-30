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ТЭК 30.04.2019 16:03

Цены на нефть перешли к росту, Brent приблизилась к $73 за баррель

Нефть эталонных марок дорожает в ходе торгов во вторник на заявлениях представителей Саудовской Аравии о возможном продлении соглашения о сокращении добычи.

Июньские фьючерсы на Brent, торги которыми истекают во вторник, на лондонской бирже ICE Futures к 15:45 подорожали на $0,92 (1,28%) - до $72,96 за баррель. Более активные июльские контракты выросли в цене на $0,86 (1,2%) - до $72,40 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,90 (1,42%) - до $64,40 за баррель.

Как заявил во вторник министр энергетики Саудовской Аравии аль-Фалих, практически все министры стран ОПЕК+ согласны продлить текущую сделку до конца 2019 года. По его словам, основной целью картеля и партнеров остается сокращение уровня глобальных нефтяных запасов.

Тем временем лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что военные страны выразили готовность помочь отстранить от власти президента Николаса Мадуро. Он отметил, что в армии "приняли верное решение" и готовы поддержать оппозицию, чтобы оказаться "на правильной стороне в истории".

Эскалация ситуации в Венесуэле может привести к еще большему падению добычи нефти в стране, полагают аналитики.

Также участники рынка ждут данных о запасах нефти в США. Американский институт нефти (API) обнародует собственные данные, собираемые на добровольной основе, в ночь со вторника на среду, а официальный отчет министерства энергетики США будет опубликован в среду в 17:30 МСК.

По оценкам опрошенных Bloomberg экспертов, товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,5 млн баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]