Цены на нефть перешли к росту, Brent приблизилась к $73 за баррель

Нефть эталонных марок дорожает в ходе торгов во вторник на заявлениях представителей Саудовской Аравии о возможном продлении соглашения о сокращении добычи.
Июньские фьючерсы на Brent, торги которыми истекают во вторник, на лондонской бирже ICE Futures к 15:45 подорожали на $0,92 (1,28%) - до $72,96 за баррель. Более активные июльские контракты выросли в цене на $0,86 (1,2%) - до $72,40 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,90 (1,42%) - до $64,40 за баррель.
Как заявил во вторник министр энергетики Саудовской Аравии аль-Фалих, практически все министры стран ОПЕК+ согласны продлить текущую сделку до конца 2019 года. По его словам, основной целью картеля и партнеров остается сокращение уровня глобальных нефтяных запасов.
Тем временем лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что военные страны выразили готовность помочь отстранить от власти президента Николаса Мадуро. Он отметил, что в армии "приняли верное решение" и готовы поддержать оппозицию, чтобы оказаться "на правильной стороне в истории".
Эскалация ситуации в Венесуэле может привести к еще большему падению добычи нефти в стране, полагают аналитики.
Также участники рынка ждут данных о запасах нефти в США. Американский институт нефти (API) обнародует собственные данные, собираемые на добровольной основе, в ночь со вторника на среду, а официальный отчет министерства энергетики США будет опубликован в среду в 17:30 МСК.
По оценкам опрошенных Bloomberg экспертов, товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,5 млн баррелей.
В Баку ждут в ближайшее время визита замглавы МИД КНДР
Азербайджан намерен продолжать партнерское сотрудничество с США – президент Алиев
Президент Алиев принял помощника заместителя госсекретаря США
В Азербайджане с 1 мая 2019г вступает в силу новый годовой лимит на потребление газа населением по цене 0,1 манат за кубометр
В Азербайджане внедрены госпошлины за добровольную государственную дактилоскопическую и геномную регистрации
МЧС Азербайджана рекомендует принять в эксплуатацию 26 из 434 проблемных новостроек
ГААД направит 22,5 млн манатов на капремонт дорог в регионах Азербайджана
ИВ Шеки направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
Консерваторы могут не поддержать компромисс Мэй с лейбористами по Brexit - Хант
Вице-премьер Киргизии заявил о признании ветеринарной системы страны отвечающей требованиям ЕАЭС
В ЕС подтвердили приверженность мирному решению кризиса в Венесуэле
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Азербайджане прошли Гагаринские уроки
Прогнозы оправдались: AccessBank вышел на операционную прибыль, капитал превышает норму
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР