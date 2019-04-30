Венесуэльские социалисты призывают сторонников Мадуро выйти на улицу и защитить его

Глава венесуэльской проправительственной Единой социалистической партии Диосдадо Кабельо призвал сторонников президента страны Николаса Мадуро выйти на улицу в знак поддержки правительства, сообщает местный телеканал VTV.

Он отметил, что сторонники правительства страны должны собраться у здания президентского дворца, чтобы защитить Н.Мадуро от попытки группы военных организовать госпереворот.

По словам Д.Кабельо, попытка "восстания" со стороны этой группы не представляет собой ничего серьезного, и обстановка в Каракасе остается спокойной.

Ранее Венесуэльская оппозиция распространила в соцсетях видео, записанное на авиабазе "Ла Карлота", на котором лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявляет, что его поддерживают многочисленные военнослужащие.

"В настоящее время я встречаюсь с (командующими - ИФ) основных подразделений наших вооруженных сил, чтобы дать старт финальной стадии "Операции Свобода" (свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро - ИФ)", - написал он в твиттере.

Также Х.Гуайдо призвал жителей Каракаса приходить к этой авиабазе.

Сразу после публикации видео Х.Гуайдо министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы военных, желавших сменить власть в стране.

"Мы информируем народ Венесуэлы, что в настоящее время мы обезвреживаем небольшую группу военных-предателей, которые разместились на транспортной развязке Альтамира, чтобы совершить государственный переворот, направленный против конституции и мира в республике", - написал министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в своем твиттере.

Эта транспортная развязка расположена в Каракасе, близ авиабазы "Ла-Карлота". Ранее во вторник сообщалось, что эту базу посетил лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

Как сообщалось, Х.Гуайдо заявил, что военные в Венесуэле выражают готовность помочь отстранить от власти президента страны Николаса Мадуро.

"В настоящее время я встречаюсь с (командующими - ИФ) основных подразделений наших вооруженных сил, чтобы дать старт финальной стадии "Операции Свобода" (свержению Н.Мадуро - ИФ)", - написал он в Twitter.