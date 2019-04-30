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Бизнес и законодательство 30.04.2019 16:05

Основная выручка Азербайджана в I квартале 2019г от ненефтяного экспорта пришлась на электроэнергию, орехи и хлопок

Азербайджан в I-ом квартале 2019 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $415 млн, что на 16,5% превышает показатель аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным центра, за отчетный период в структуре экспорта основной объем пришелся на электроэнергию – $38,4 млн (рост на 13,2%), очищенные орехи - $38,4 млн (рост на 62%), хлопок сырец – $37,4 млн (в 2,8 раза), золото - $32,5 млн (рост на 5,1%), томаты – $25,5 млн (рост 6,3% ), полипропилен – $23,5 млн (рост в 78 раз), полиэтилен - $22,4 млн (спад на 14,8%), хурму - $18,1 млн (спад на 5,7%), метанол - $13,9 млн (рост в 6,3 раза).

За отчетный период в пятерку ведущих стран по импорту азербайджанской ненефтяной продукции вошли: Россия - $115,3 млн (рост на 16,8%), Турция – $99,2 млн (рост на 1,6%), Грузия - $50,2 млн (рост на 57,9%), Швейцария - $33,7 млн (рост на 0,3%) и Италия - $12,7 млн (рост на 74%).

Таким образом, 27,8% экспорта ненефтяной продукции пришлось на РФ.

В 2018 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил на сумму $1 млрд 689 млн.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭКСПОРТ, НЕНЕФТЯНОЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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