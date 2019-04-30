В преддверие Дня Победы в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) пройдут показы киноработ, представленных на Военно-историческом фестивале молодежного короткометражного кино «Перерыв на кино».
Конкурсная программа фестиваля объединяет короткометражные филь-мы на тему Великой Отечественной войны от студентов киновузов и независимых режиссеров (возраст до 35 лет), а также любителей и новичков, для которых предусмотрены отдельные номинации.
Учредитель фестиваля - Фонд социальной поддержки населения «Мост поколений» (город Санкт-Петербург).
Программа показов в РИКЦ:
1 мая (начало – в 11:00 часов)
БЛОКАДА
«Концерт» (игровой, режиссер Олжас Ермекбаев)
«Дар» (игровой, режиссер Борис Киндоров)
«Воробушек» (анимационный, студия «Мультподъём»)
«Дневник памяти» (игровой, режиссер Дмитрий Чобанов)
«Маленькая история большой блокады» (анимационный, студия «Перспектива»)
«Перерыв на фильм» (игровой, режиссер Вадим Березин)
ГЕРОИ
«Здравствуй, малыш» (игровой, режиссер Сергей Храмых)
«Сообщите только жене» (документальный, режиссер Дарина Умнова)
«Гроза и молния морей» (документальный, режиссер Михаил Родин)
Пресс-релиз
- 2 -
«Бакуров» (документальный, режиссер Юлия Киселева)
2 мая (начало – в 11:00 часов)
КОНЦЛАГЕРЯ
«Убитое детство» (документальный, режиссер Максим Мирошниченко)
«Бритва» (игровой, режиссер Алексей Беляков)
«Тупик» (игровой, режиссер Алина Михайлова)
«Когда наступило утро» (документальный, режиссер Александр Завин)
ТЫЛ
«Гость» (игровой, режиссер Александр Мещеряков)
«За имя мое» (игровой, режиссер Мария Можар)
«Три письма» (игровой, режиссер Руслан Юлтаев)
«Папка» (игровой, режиссер Иван Панкратов)
«Сон грядущий» (игровой, режиссер Александр Варлей)
«Встреча с Гамлетом» (игровой, режиссер Мария Безносова)
«Сказка о добром дураке» (игровой, режиссер Анна Шагунова)
ПОБЕДА
«Танкисты» (игровой, режиссер Яков Барнагян-Богатырев)
«Домой» (анимационный, студия «FILMFAY»)
«Fabian Shlecht» (документальный, режиссер Глеб Волошин)
«Путешествие Жука на войну и обратно» (анимационный, студия
«Мультподъём»)
«Яблоня» (игровой, режиссер Вадим Березин)
«Трептов-парк» (документальный, режиссер Серафим Романов)
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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