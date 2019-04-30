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Регион 30.04.2019 18:12

Лавров 8 мая проведет в Москве переговоры с главой МИД Ирана

Глава МИД РФ Сергей Лавров на следующей неделе в Москве проведет переговоры с коллегой из Ирана Джавадом Зарифом, сообщили "Интерфаксу" в МИД России.

"8 мая состоятся переговоры Лаврова с министром иностранных дел Ирана Зарифом",-заявили в российском дипломатическом ведомстве.

"Будет обсуждаться двусторонняя и региональная проблематика", - отметили на Смоленской площади.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, МИД, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]