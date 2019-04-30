Лавров 8 мая проведет в Москве переговоры с главой МИД Ирана

Глава МИД РФ Сергей Лавров на следующей неделе в Москве проведет переговоры с коллегой из Ирана Джавадом Зарифом, сообщили "Интерфаксу" в МИД России.

"8 мая состоятся переговоры Лаврова с министром иностранных дел Ирана Зарифом",-заявили в российском дипломатическом ведомстве.

"Будет обсуждаться двусторонняя и региональная проблематика", - отметили на Смоленской площади.