Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az в 2017-2019г получили заказов на сумму около $1,2 млрд

Азербайджанские производители получили в январе-марте 2019 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $178,4 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
В целом, с 1 января 2017 года по 1 апреля 2019 года заказы на экспорт продукции достигли $1 млрд 167,5 млн.
Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.
Б.Рустамбеков
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