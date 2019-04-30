За новой попыткой дестабилизировать Венесуэлу стоит Колумбия - глава МИД

Власти Колумбии стоят за новой попыткой венесуэльской оппозиции дестабилизировать обстановку, заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.
"Мы осуждаем на мировой арене ту поддержку, которую оказывают власти Колумбии этой новой попытке переворота в Венесуэле", - написал он в своем твиттере во вторник.
Х.Арреаса отметил, что все предыдущие похожие акции оппозиции были подготовлены США и Колумбией и потерпели неудачу.
Ранее в пятницу лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что военные готовы оказать ему поддержку. На 1 мая оппозиционер запланировал старт финальной фазы так называемой "Операции Свобода", цель которой - отстранение от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
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