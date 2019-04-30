Иностранные туристы в Азербайджане в январе-марте 2019г совершили операций посредством банковских карт на $160 млн

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-марте 2019 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 271,6 млн манатов (около $160 млн), отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с январем-мартом 2018 года, объем проведенных операций сократился на 8,5%.

Как сообщалось ранее, по итогам 2018 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт составил 1 млрд 278,4 млн манатов, что на 25% больше чем в 2017 году.

В январе-марте 2019 года турпоток в Азербайджан снизился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 2,9% - до 610,8 тыс. человек. Удельный вес туристов из Грузии составил 28%, РФ - 27,4%, Турции – 11,3%, Ирана – 9,2%, ОАЭ – 3,5%.

Б.Рустамбеков