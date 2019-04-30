ЕБРР утвердил новую стратегию по Азербайджану до 2025г

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил новую стратегию по Азербайджану, рассчитанную на 2019-2024гг, говорится в сообщении банка.

Приоритетами банка по операциям в Азербайджане на ближайшие 5 лет являются три направления: ЕБРР продолжит содействие диверсификации экономики Азербайджана, поддерживая развитие частного предпринимательства в ненефтяном секторе и укрепляя управление частными и государственными компаниями; ЕБРР будет работать над дальнейшим расширением доступа к финансированию для местных предприятий путем стимулирования кредитования банками и небанковскими финансовыми учреждениями, а также путем содействия устойчивости национальной валюты и рынков капитала; банк будет наращивать поддержку «зеленой экономике», включая финансирование возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности, более чистый транспорт и устойчивую инфраструктуру.

«Стратегия придаст новый импульс нашей работе в Азербайджане. ЕБРР готов помочь Азербайджану в развитии ненефтяного сектора, укрепить местных кредиторов и увеличить инвестиции в зеленую экономику. Мы видим огромный потенциал в секторе возобновляемых источников энергии и стремимся оказать реальное влияние в этой области. Постоянные усилия властей по реформированию энергетического рынка и улучшению бизнес-климата окажут большую помощь в мобилизации финансирования из других источников», - сказала глава представительства ЕБРР в Баку Ивана Дуарте, слова которой приведены в сообщении.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. По данным на 31 января 2019 года, ЕБРР профинансировал 167 проектов в Азербайджане, инвестировав в общей сложности 3,2 млрд евро. Банк в настоящее время реализует 44 проекта в Азербайджане и имеет активный портфель в размере 1,4 млрд евро. На частный сектор приходится 24% портфеля банка, на инвестиции в капитал - 2%.

А.Мамедов