Вице-премьер Киргизии заявил о признании ветеринарной системы страны отвечающей требованиям ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия приняла решение о признании ветеринарной системы Киргизии отвечающей требованиям ЕАЭС, сообщил во вторник в Ереване киргизский вице-премьер Жениш Разаков.
"Этот вопрос с момента вступления Киргизии в ЕАЭС был очень проблемным, потому что наши товаропроизводители не могли в полной мере реализовать свою продукцию на территорию ЕАЭС. С подписанием этого решения производители из Киргизии могут беспрепятственно реализовывать свои товары на территории Союза", - заявил киргизский вице-премьер.
"С момента вступления Киргизии в ЕАЭС было проведено три комиссии по оценке нашей ветеринарной системы. В результате (...) комиссия признала, что наша система является эквивалентной. Это самое главное решение, которое позволяет нашим производителям спокойно работать" - отметил Ж.Разаков.
"Мы предпринимаем шаги для развития производства на территории ЕАЭС методом кооперирования тех или иных операций (...) и если эта сеть хорошо заработает, мы сможем запустить ряд наших предприятий, которые простаивают", - сказал вице-премьер Киргизии.
Во вторник в Ереване прошло заседание межправсовета ЕАЭС, по итогам которого было подписано 14 документов, касающихся состояния и расширения многостороннего сотрудничества в рамках интеграционного объединения.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. В настоящее время членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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