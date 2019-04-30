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СНГ 30.04.2019 19:05

Вице-премьер Киргизии заявил о признании ветеринарной системы страны отвечающей требованиям ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия приняла решение о признании ветеринарной системы Киргизии отвечающей требованиям ЕАЭС, сообщил во вторник в Ереване киргизский вице-премьер Жениш Разаков.

"Этот вопрос с момента вступления Киргизии в ЕАЭС был очень проблемным, потому что наши товаропроизводители не могли в полной мере реализовать свою продукцию на территорию ЕАЭС. С подписанием этого решения производители из Киргизии могут беспрепятственно реализовывать свои товары на территории Союза", - заявил киргизский вице-премьер.

"С момента вступления Киргизии в ЕАЭС было проведено три комиссии по оценке нашей ветеринарной системы. В результате (...) комиссия признала, что наша система является эквивалентной. Это самое главное решение, которое позволяет нашим производителям спокойно работать" - отметил Ж.Разаков.

"Мы предпринимаем шаги для развития производства на территории ЕАЭС методом кооперирования тех или иных операций (...) и если эта сеть хорошо заработает, мы сможем запустить ряд наших предприятий, которые простаивают", - сказал вице-премьер Киргизии.

Во вторник в Ереване прошло заседание межправсовета ЕАЭС, по итогам которого было подписано 14 документов, касающихся состояния и расширения многостороннего сотрудничества в рамках интеграционного объединения.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. В настоящее время членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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Тэги: ЕАЭС, КИРГИЗИЯ, ВЕТСИСТЕМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]