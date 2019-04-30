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Консерваторы могут не поддержать компромисс Мэй с лейбористами по Brexit - Хант

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может потерять парламентскую поддержку некоторых членов Консервативной партии, если согласится на таможенный союз с ЕС после Brexit, пишет газета The Guardian со ссылкой на главу МИД Британии Джереми Ханта.

"Если мы предлагаем, а я надеюсь, что нет, участвовать в таможенном союзе, тогда, я думаю, есть риск потерять больше голосов консерваторов, чем приобрести голоса лейбористов", - заявил Дж.Хант.

Источники газеты сообщают, что консерваторы в середине следующей недели обсудят, стоит ли продолжать переговоры с лейбористами по Brexit. Несколько членов британского правительства сомневаются, что переговоры с Лейбористской партией принесут пользу.

Ранее во вторник газета The Times сообщала, что консультации правительства с лейбористами, как ожидается, продолжатся и на следующей неделе. Британские СМИ ранее выражали опасения, что переговоры могут закончиться безрезультатно после того, как в Великобритании 2 мая пройдут местные выборы.

В понедельник руководитель аппарата Т.Мэй Дэвид Лидингтон, которого британские СМИ называют фактическим заместителем премьера, провел переговоры с теневым министром финансов, лейбористом Джоном Макдоннеллом. Д.Лидингтон назвал прошедшую встречу позитивной и продуктивной.

ЕС и Великобритания ранее достигли соглашения о продлении срока Brexit до 31 октября. Великобритания может покинуть ЕС и раньше, если лейбористы и консерваторы смогут достигнуть компромисса по сделке по Brexit и одобрить ее в парламенте.

Лейбористы хотят тесного сотрудничества с ЕС в таможенной сфере, в частности, создания таможенного союза после Brexit. Лидер консерваторов премьер-министр Великобритании Тереза Мэй неоднократно отвергала возможность создания таможенного союза Великобритании и ЕС. Таможенный союз с ЕС после Brexit позволил бы облегчить товарооборот, однако он не гарантирует, что торговля между ЕС и Великобританией будет бесперебойной, как это происходит сейчас.

Также таможенное соглашение само по себе не может стать решением вопроса ирландской границы, волнующего многих британских политиков. Таможенный союз с ЕС не лишит Лондон возможности заключать соглашения о свободной торговле с другими странами, но может нести за собой некоторые ограничения в этой сфере.

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Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, КОМПРОМИСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]