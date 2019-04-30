Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.902 RUR   0.0264 GBR   2.2 TRY   0.2853

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.50 0.20 Brent 72.04 -0.11

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.04.2019 19:35

В Испании призвали Венесуэлу избегать кровопролития при переходе к демократии

Власти Испании выступили за немедленное проведение выборов президента Венесуэлы и против кровопролития, сообщает агентство Associated Press.

"Мы надеемся, что кровопролития не произойдет. Мы поддерживаем мирный демократический процесс в Венесуэле. Мы поддерживаем немедленное проведение выборов нового президента", - заявила во вторник в ходе брифинга представитель правительства Исабель Селаа.

Она отметила, что в Мадриде следят за развитием событий в Каракасе, где лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал граждан выйти на улицы, заявив, что располагает поддержкой военных.

Сразу после публикации видео Х.Гуайдо министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что власти Венесуэлы подавляют восстание небольшой группы военных, желавших сменить власть в стране.

В свою очередь венесуэльские социалисты призывают сторонников президента Николаса Мадуро выйти на улицу и защитить его. Их призывают собираться у здания президентского дворца.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Мадрид признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы Посол Испании в Венесуэле объявлен "персона нон-грата"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]