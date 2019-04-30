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30.04.2019 17:06

Прогнозы оправдались: AccessBank вышел на операционную прибыль, капитал превышает норму

AccessBank опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2019-го года.


Депозитный портфель банка продемонстрировал традиционный рост. Так, по сравнению с началом года в первом квартале депозитный портфель вырос на 13,8% - до 570,112 млн. манатов. Это в очередной раз подтверждает рост количества клиентов, доверивших вклады AccessBank-у.

Как и ранее прогнозировалось менеджментом банка, в первом квартале AccessBank смог выйти из операционного убытка на прибыль. На конец марта чистая операционная прибыль AccessBank-а составила 17,339 млн. манатов.


По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-марте текущего года доходы банка выросли в 6,2 раза - до 32,580 млн. манатов.

На конец отчетного периода показатель мгновенной ликвидности составил 91,32%, что в 3 раза превышает норму. Иными словами, в банке достаточно ликвидных средств.


В результате процесса капитализации, который состоялся в прошедшем квартале, совокупный капитал банка составил 89,8 млн. манатов и превысил норму в 1,8 раза. Кроме того, коэффициент адекватности капитала I уровня составил 9,36%, а коэффициент адекватности собственного капитала 14,05%, что выше нормы в 1,9 и 1,4 раза соответственно.

Комментируя финансовые показатели, председатель правления AccessBank-а Анар Гасанов сказал: "До процесса капитализации мы подготовили новую стратегию развития и показатели первого квартала подтвердили, что банк движется вперед по этому плану. Хотел бы обосновать свои мысли, коснувшись нескольких показателей. Как мы заявляли ранее, банк должен был выйти на операционную прибыль в первом квартале и если обратите внимание на наши показатели, то увидите, что прогнозы оправдались. Мы также прогнозировали, что банк пока будет действовать с убытком и в настоящее время наш убыток составляет 74,6 млн. манатов. Главной причиной этого является рост объема резервов, выделенных на покрытие возможных убытков по активам. Очень важным моментом является и то, что уже начался процесс выдачи компенсаций по проблемным кредитам, что, естественно, будет способствовать уменьшению резервов AccessBank-а. Мы оцениваем соответствующий указ главы государства как очередной социальный проект. Этот шаг окажет серьезную поддержку чувствительным слоям населения и банковскому сектору. В целом, показатели за первый квартал дают основания говорить о том, что AccessBank остается устойчивой финансовой организацией и выполняет все обязательства, взятые перед клиентами".


Отметим, что уставный капитал банка увеличился на 118,460 млн. манатов и составил 258,718 млн. манатов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]