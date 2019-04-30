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Болтон призывает ВС Венесуэлы поддержать оппозицию

Бойцы венесуэльской армии должны поддержать оппозицию и поддерживающих ее рядовых граждан, заявил во вторник советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Вооруженные силы Венесуэлы должны защищать конституцию и венесуэльский народ. Им нужно поддержать Национальную ассамблею (контролируемый оппозицией парламент - ИФ) и все законные институты власти, защищать их от узурпации", - написал он в своем твиттере.

"США поддерживают народ Венесуэлы", - добавил Дж. Болтон.

Ранее в пятницу лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Николаса Мадуро.

Вскоре после этого близ авиабазы, которую, как считается, посетил оппозиционер, начались столкновения между поддерживающими Н.Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, БОЛТОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]