Болтон призывает ВС Венесуэлы поддержать оппозицию

Бойцы венесуэльской армии должны поддержать оппозицию и поддерживающих ее рядовых граждан, заявил во вторник советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Вооруженные силы Венесуэлы должны защищать конституцию и венесуэльский народ. Им нужно поддержать Национальную ассамблею (контролируемый оппозицией парламент - ИФ) и все законные институты власти, защищать их от узурпации", - написал он в своем твиттере.

"США поддерживают народ Венесуэлы", - добавил Дж. Болтон.

Ранее в пятницу лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Николаса Мадуро.

Вскоре после этого близ авиабазы, которую, как считается, посетил оппозиционер, начались столкновения между поддерживающими Н.Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.