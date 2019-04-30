В Азербайджане прошли Гагаринские уроки

22, 24 и 29 апреля 2019 года в школе № 12 города Сумгаита, школе № 7 Хачмазского района и школе № 145 города Баку прошли организованные представительством Россотрудничества в Азербайджане - Российским информационно-культурным центром в городе Баку Гагаринские уроки «Космос - это мы», посвящённые Всемирному Дню авиации и космонавтики и 85-летию со дня рождения лётчика-космонавта, Героя Советского Союза, первого в мире человека, совершившего полет в космос Юрия Гагарина.
На уроках учителя рассказали об истоках астрономии как науки и об истории покорения космоса. Учащиеся школ представили доклады, рассказывающие об учёных и изобретателях, посвятивших себя исследованию космоса и стоявших у истоков космической эры: Константине Циолковском, Сергее Королёве. Как известно, одним из основателей космической отрасли являлся уроженец Азербайджана Керим Керимов.
На уроках присутствовала председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.
В Баку ждут в ближайшее время визита замглавы МИД КНДР
Азербайджан намерен продолжать партнерское сотрудничество с США – президент Алиев
Президент Алиев принял помощника заместителя госсекретаря США
MBNP разрешила Ateshgah Sigorta возобновить услуги по ОСАГО
ЕБРР подтверждает интерес к приватизации МБА
Прирост запасов нефти и конденсата в 2018г превысил добычу почти на 4%, газа - почти на 7%
В Азербайджане с 1 мая 2019г вступает в силу новый годовой лимит на потребление газа населением по цене 0,1 манат за кубометр
В Азербайджане внедрены госпошлины за добровольную государственную дактилоскопическую и геномную регистрации
МЧС Азербайджана рекомендует принять в эксплуатацию 26 из 434 проблемных новостроек
ГААД направит 22,5 млн манатов на капремонт дорог в регионах Азербайджана
ИВ Шеки направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
Консерваторы могут не поддержать компромисс Мэй с лейбористами по Brexit - Хант
Вице-премьер Киргизии заявил о признании ветеринарной системы страны отвечающей требованиям ЕАЭС
В ЕС подтвердили приверженность мирному решению кризиса в Венесуэле
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР