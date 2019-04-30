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30.04.2019 17:16

В Азербайджане прошли Гагаринские уроки

22, 24 и 29 апреля 2019 года в школе № 12 города Сумгаита, школе № 7 Хачмазского района и школе № 145 города Баку прошли организованные представительством Россотрудничества в Азербайджане - Российским информационно-культурным центром в городе Баку Гагаринские уроки «Космос - это мы», посвящённые Всемирному Дню авиации и космонавтики и 85-летию со дня рождения лётчика-космонавта, Героя Советского Союза, первого в мире человека, совершившего полет в космос Юрия Гагарина.

На уроках учителя рассказали об истоках астрономии как науки и об истории покорения космоса. Учащиеся школ представили доклады, рассказывающие об учёных и изобретателях, посвятивших себя исследованию космоса и стоявших у истоков космической эры: Константине Циолковском, Сергее Королёве. Как известно, одним из основателей космической отрасли являлся уроженец Азербайджана Керим Керимов.

На уроках присутствовала председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]