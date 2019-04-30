В Азербайджане прошли Гагаринские уроки

22, 24 и 29 апреля 2019 года в школе № 12 города Сумгаита, школе № 7 Хачмазского района и школе № 145 города Баку прошли организованные представительством Россотрудничества в Азербайджане - Российским информационно-культурным центром в городе Баку Гагаринские уроки «Космос - это мы», посвящённые Всемирному Дню авиации и космонавтики и 85-летию со дня рождения лётчика-космонавта, Героя Советского Союза, первого в мире человека, совершившего полет в космос Юрия Гагарина.

На уроках учителя рассказали об истоках астрономии как науки и об истории покорения космоса. Учащиеся школ представили доклады, рассказывающие об учёных и изобретателях, посвятивших себя исследованию космоса и стоявших у истоков космической эры: Константине Циолковском, Сергее Королёве. Как известно, одним из основателей космической отрасли являлся уроженец Азербайджана Керим Керимов.

На уроках присутствовала председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.