Инцидент с попаданием "грязной" нефти в трубопровод "Дружба" нанес России очень серьезный экономический, имиджевый и материальный ущерб России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Послушайте, они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьёзный!" - сказал В.Путин на встрече с главой "Транснефти" Николаем Токаревым.