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ТЭК 30.04.2019 17:19

Путин увидел серьезный ущерб для РФ в инциденте с попаданием "грязной" нефти в трубопровод "Дружба"

Инцидент с попаданием "грязной" нефти в трубопровод "Дружба" нанес России очень серьезный экономический, имиджевый и материальный ущерб России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Послушайте, они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьёзный!" - сказал В.Путин на встрече с главой "Транснефти" Николаем Токаревым.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, НЕФТЬ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]