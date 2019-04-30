Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.902 RUR   0.0264 GBR   2.2 TRY   0.2853

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.50 0.20 Brent 72.04 -0.11

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 30.04.2019 17:25

Азербайджан намерен продолжать партнерское сотрудничество с США – президент Алиев

Баку намерен развивать дальнейшие двусторонние партнерские отношения с Вашингтоном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«На встрече с помощником заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан намерен продолжать развитие двусторонних отношений с США на основе партнерства», - сообщает сайт главы государства.

Президент выразил удовлетворение развитием двустороннего сотрудничества между Баку и Вашингтоном, отметил расширение связей в сферах политики, экономики, торговли, энергии, безопасности и т.д.

На встрече была высказана высокая оценка поддержке, оказываемой президентом США Дональдом Трампом реализации проекта «Южного газового коридора».

Дж.Кент, в свою очередь, подчеркнул, что его нынешний визит направлен на поддержание положительной динамики в развитии двусторонних отношений. Помощник заместителя госсекретаря выразил благодарность официальному Баку в связи с обеспечением азербайджанской стороной транзитно-логистической помощи странам-членам и партнерам НАТО, в том числе и США, в рамках Международной миссии по оказанию поддержки в Афганистане.

«На встрече состоялся обмен мнениями по демократическому развитию Азербайджана и реализуемым в стране реформам судебно-правовой системы и в социально-экономической сферах», - подчеркивается в информации.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СОТРУДНИЧЕСТВО, РАЗВИТИЕ


Похожие новости


Азербайджан важный партнер США в борьбе с международной преступностью – посол в Баку Южная Корея готова к сотрудничеству с Вашингтоном и Пхеньяном в вопросах денуклеаризации - президент Президент Азербайджана обсудил с представителем Госдепа США сотрудничество в сфере энергетики Госдеп США выступает за расширение отношений с Казахстаном Карабахский конфликт надо урегулировать мирным путем – Пентагон Вашингтон заинтересован в расширении сотрудничества с Баку в вопросах безопасности и военной сфере – Купер

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]