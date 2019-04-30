Азербайджан намерен продолжать партнерское сотрудничество с США – президент Алиев

Баку намерен развивать дальнейшие двусторонние партнерские отношения с Вашингтоном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«На встрече с помощником заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан намерен продолжать развитие двусторонних отношений с США на основе партнерства», - сообщает сайт главы государства.
Президент выразил удовлетворение развитием двустороннего сотрудничества между Баку и Вашингтоном, отметил расширение связей в сферах политики, экономики, торговли, энергии, безопасности и т.д.
На встрече была высказана высокая оценка поддержке, оказываемой президентом США Дональдом Трампом реализации проекта «Южного газового коридора».
Дж.Кент, в свою очередь, подчеркнул, что его нынешний визит направлен на поддержание положительной динамики в развитии двусторонних отношений. Помощник заместителя госсекретаря выразил благодарность официальному Баку в связи с обеспечением азербайджанской стороной транзитно-логистической помощи странам-членам и партнерам НАТО, в том числе и США, в рамках Международной миссии по оказанию поддержки в Афганистане.
«На встрече состоялся обмен мнениями по демократическому развитию Азербайджана и реализуемым в стране реформам судебно-правовой системы и в социально-экономической сферах», - подчеркивается в информации.
Р.Бабаев
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