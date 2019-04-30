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СНГ 30.04.2019 17:30

Министр экономики Дагестана задержан по делу о многомиллионных хищениях

МВД РФ подтверждает задержание министра экономики и территориального развития Дагестана по делу о хищении более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов.

"Сотрудники полиции МВД по Республике Дагестан совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержали министра экономики и территориального развития Республики Дагестан", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, министр задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения средств в размере более 20 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение многофункциональных центров Республики Дагестан.

И.Волк добавила, что с 2013 по 2018 год подозреваемый являлся руководителем государственного автономного учреждения Республики Дагестан "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан".

"По данным следствия, в 2015 году подозреваемый создал организованную группу, которая при проведении закупок мебели, компьютеров и оргтехники для нужд МФЦ Республики Дагестан существенно завышала их стоимость. Денежные средства выводились через аффилированные фирмы, обналичивались и использовались членами организованной группы по своему усмотрению", - отметила представитель МВД.

Ведется следствие по ч. 4, ст. 159 УК РФ "Мошенничество", сказала она.

Ранее осведомленный источник сообщал агентству, что "министр экономики и территориального развития Осман Хасбулатов задержан на двое суток".

По предварительным данным, спецмероприятия проводят сотрудники УЭБиПК республики. Возбуждено уголовное дело. Обыски идут по месту работы, сказал собеседник агентства.

Позже источник сообщил, что О.Хасбулатов задержан по ранее возбужденному уголовному делу о мошенничестве.

"Уголовное дело было возбуждено 21 апреля текущего года по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. По имеющейся у нас информации, речь идет о 20 млн рублей, похищенных чиновником путем мошенничества. Информация по сумме уточняется", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что министр не покидал республику, как сообщалось ранее, а прилетел в аэропорт из Москвы, и его задержали именно в этот момент.

Спецмероприятие проводили оперативники МВД совместно с представителями управления ФСБ по республике.

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Тэги: РОССИЯ, МВД, ДАГЕСТАН, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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