Турцию с января по март посетили рекордные 319 тысяч российских туристов

Почти 319 тысяч российских туристов посетили Турцию с января по март 2019 года, это на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным министерства туризма и культуры Турции, с января по март страну посетило почти 319 тыс. российских туристов, что на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (231,6 тыс.). Таким образом, Россия вошла в топ-5 въездных рынков страны в первом квартале года.

В общей сложности с января по март в Турцию приехало почти 5,5 млн иностранных туристов, турпоток по сравнению с прошлым годом вырос на 4,3%. Только в марте страну посетило 2,2 млн путешественников.

Абсолютное большинство выбрало поездки в Стамбул (52%), далее с большим отрывом идут города Эдирне (13,5%), Анталья (11,4%), Артвин (6,9%) и Агры (2,6%).

Крупнейшим въездным рынком Турции в первом квартале года стала Болгария, оттуда приехало 482,7 тыс. гостей. В топ-3 также вошли Иран (447,1 тыс.) и Германия (427,4 тыс.). Следом идут Грузия (371,1 тыс.) и Россия (318,7 тыс.).

Ранее туроператоры сообщили порталу "Интерфакс-Туризм", что Турция наравне с Россией стала самым популярным направлением для поездки на майские праздники как у организованных, так и у самостоятельных российских туристов.

В прошлом году Турцию посетило почти 6 млн россиян, турпоток вырос на 27,3%.