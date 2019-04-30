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Дальнее зарубежье 30.04.2019 17:37

Мадуро лишился поддержки со стороны военных, утверждает Гуайдо

Вооруженные силы Венесуэлы более не поддерживают президента страны Николаса Мадуро, заявил в интервью телеканалу CNN лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

"Очевидно, что весомой поддержки режима Н.Мадуро со стороны армии нет... Прекрасная новость для всей страны, что вооруженные силы пошли на этот шаг", - сказал Х.Гуайдо.

"Мы нацелены отвоевать свободу нашей страны", - подчеркнул лидер венесуэльской оппозиции.

Ранее во вторник Х.Гуайдо призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Н.Мадуро.

Вскоре после этого близ авиабазы, которую, как считается, посетил оппозиционер, начались столкновения между поддерживающими Н.Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, МАДУРО, АРМИЯ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]