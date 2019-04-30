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Социум 30.04.2019 17:45

МЧС Азербайджана рекомендует принять в эксплуатацию 26 из 434 проблемных новостроек

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана рекомендует к принятию в эксплуатацию 26 проблемных новостроек по итогам проверок, проведенных в не прошедших государственную регистрацию более 430 зданиях, заявил глава МЧС Кямаледдин Гейдаров.

«В течение двух месяцев на территории страны проведены проверки всех используемых фактически многоквартирных жилых зданий, не допущенных к эксплуатации. По итогам проведенных работ принято решение о соответствии 26 жилых домов требованиям по эксплуатации, необходимая документация по ним представлена в Госкомитет по градостроительству и архитектуре», - сказал К.Гейдаров на совещании, посвященном исполнению Указа об упрощении сдачи в эксплуатацию ряда многоэтажных зданий, сообщает пресс-служба МЧС.

По словам министра, за отчетный период в специальном штабе были приняты представители 260 жилых зданий (комплексов), не прошедших госприем.

Как заявил ранее К.Гейдаров, в Азербайджане в настоящее время государственную приемку не прошли 434 многоквартирных жилых здания, из которых 381 находятся в Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 19 февраля 2019 года указ об упрощении сдачи в эксплуатацию ряда многоэтажных зданий. Согласно указу МЧС было поручено в течение двух месяцев провести проверку устойчивости конструкции, противопожарной безопасности и готовности к эксплуатации лифтов и систем инженерно-коммуникационного обеспечения многоэтажных зданий, полностью достроенных и сданных в частичную эксплуатацию до 1 января 2019 года.

Р.Бабаев

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Тэги: МНОГОЭТАЖКИ, ПРОБЛЕМЫ, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]