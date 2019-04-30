МЧС Азербайджана рекомендует принять в эксплуатацию 26 из 434 проблемных новостроек

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана рекомендует к принятию в эксплуатацию 26 проблемных новостроек по итогам проверок, проведенных в не прошедших государственную регистрацию более 430 зданиях, заявил глава МЧС Кямаледдин Гейдаров.

«В течение двух месяцев на территории страны проведены проверки всех используемых фактически многоквартирных жилых зданий, не допущенных к эксплуатации. По итогам проведенных работ принято решение о соответствии 26 жилых домов требованиям по эксплуатации, необходимая документация по ним представлена в Госкомитет по градостроительству и архитектуре», - сказал К.Гейдаров на совещании, посвященном исполнению Указа об упрощении сдачи в эксплуатацию ряда многоэтажных зданий, сообщает пресс-служба МЧС.

По словам министра, за отчетный период в специальном штабе были приняты представители 260 жилых зданий (комплексов), не прошедших госприем.

Как заявил ранее К.Гейдаров, в Азербайджане в настоящее время государственную приемку не прошли 434 многоквартирных жилых здания, из которых 381 находятся в Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 19 февраля 2019 года указ об упрощении сдачи в эксплуатацию ряда многоэтажных зданий. Согласно указу МЧС было поручено в течение двух месяцев провести проверку устойчивости конструкции, противопожарной безопасности и готовности к эксплуатации лифтов и систем инженерно-коммуникационного обеспечения многоэтажных зданий, полностью достроенных и сданных в частичную эксплуатацию до 1 января 2019 года.

Р.Бабаев