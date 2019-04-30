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Дальнее зарубежье 30.04.2019 18:00

Россия и Китай в 2018 году попытались выкрасть военные секреты Нидерландов, утверждает разведка этой страны

Россия и Китай в 2018 году предпринимали несколько попыток получить доступ к военным секретам Нидерландов, говорится в ежегодном докладе Службы военной разведки страны (MIVD).

"Угроза в отношении вооруженных сил (касалась - ИФ) кражи военных технологий и специальных военных знаний, которые можно использовать как в военных, так и в гражданских целях", - цитируют местные СМИ выдержки из доклада.

По мнению авторов документа, кибершпионаж со стороны РФ и КНР является "очень беспокоящим" явлением.

Кроме этого, в докладе утверждается, что Иран, КНДР, Пакистан и Сирия пытаются получить доступ к технологиям Нидерландов и других стран Запада с целью совершенствовать свои военные программы.

"Мы проверяли десятки компаний оборонного сектора и помогали им обеспечить безопасность стратегической информации. Таким путем мы предотвращаем утечку военных секретов", - цитируют СМИ слова директора MIVD Онно Эйхелсхейм.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, РОССИЯ, КИТАЙ, ШПИОНАЖ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]