Депутаты нового созыва парламента Израиля принесли присягу

Депутаты израильского Кнессета 21-го созыва во вторник принесли присягу, сообщает интернет-портал израильской газеты "Джерузалем пост".

Всего в израильском парламенте - 120 депутатов. Его новый состав определился по итогам досрочных выборов, которые прошои в стране 9 апреля.

Согласно официальным результатам голосования, представленным ЦИК Израиля, основные конкурирующие партии - правая партия премьера Биньямина Нетаньяху "Ликуд" и левая оппозиционная "Кахоль-Лаван" - получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35.

Блок из двух ультраортодоксальных партий "Яхадут ха-Тора" получил восемь мандатов, и столько же мест у еще одной религиозной партии ШАС. По шесть мест получили блок Хадаш-Таал (состоит из левых и израильских арабов) и левоцентристская партия "Авода". Кроме того, пять мандатов получила правая партия "Наш дом Израиль" под руководством экс-министра обороны Авигдора Либермана, и столько же мест - у "Союза правых партий".

Также по четыре места в парламенте получили левая партия "Мерец", центристская "Кулану" и блок арабских партий PAAM-Балад.

Как отмечают израильские СМИ, в Кнессет вошло в этот раз рекордное число новых депутатов - 49 человек. Среди них 24 человека представляют партию "Кахоль-Лаван", а 11 человек - правящую партию "Ликуд". Остальные "новички" нынешнего Кнессета представляют другие партии.

Фракция "Ликуд" единогласно проголосовала за кандидатуру Юлия Эдельштейна на пост спикера парламента.

Через неделю после выборов и по итогам дискуссий с лидерами прошедших в Кнессет партий президент Израиля Реувен Ривлин поручил премьер-министру Биньямину Нетаньяху сформировать правительство. Б.Нетаньяху занимается этим в настоящее время, переговоры о формировании коалиции находятся на начальном этапе.

На формирование коалиции кандидату в премьер-министры Израиля отводится максимум 42 дня. После этого он выносит на голосование состав предложенного правительства, который должен быть одобрен минимум 61 голосом из 120 имеющихся в Кнессете.

Если ему не удастся сформировать коалицию, президент поручит это другому кандидату.