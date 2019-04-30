ЕБРР подтверждает интерес к приватизации МБА

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) считает необходимым укрепление устойчивости финансового сектора Азербайджана

"В частности, необходимо укрепить капитализацию банковского сектора, достичь устойчивой структуры финансирования и внедрить новые методы управления рисками банковского сектора", - отмечается в новой стратегии банка по Азербайджану на 2019-2024 годы, опубликованной на сайте ЕБРР.

Для достижения данных целей ЕБРР готов поддержать реструктуризацию и улучшение корпоративного управления Международного банка Азербайджана (МБА).

"Данный шаг может включать также приватизационное или доприватизационное финансирование банка и участие в акционерном капитале банка. ЕБРР будет поддерживать консолидацию в банковском секторе Азербайджана посредством потенциального инвестирования в капитал банков", - отмечается в стратегии.

В документе подчеркивается, что банк расширит сотрудничество с банками-партнерами в Азербайджане и планирует содействовать развитию и поощрению новых финансовых инструментов с целью улучшения доступа к финансам для бизнеса, которым владеют и управляют женщины.

Также ЕБРР планирует оказать помощь в разработке и внедрении сельскохозяйственной кредитной оценки для финансовых учреждений.

Банк в ближайшие годы намерен также содействовать расширению ассортимента небанковских финансовых продуктов и услуг.

"Для этого ЕБРР намерен изучить возможность инвестиций в краткосрочные корпоративные облигации и отдельные акции, а также, при необходимости, содействовать IPO или выпуску корпоративных облигаций клиентов банка", - говорится в стратегии.

Ранее министр финансов Азербайджана Самир Шарифов заявил об отсутствии прогресса в приватизации крупнейшего банка страны – МБА. "В процессе приватизации МБА пока нет прогресса. Причиной является отсутствие инвесторов", - сказал С.Шарифов.

ЕБРР ранее заявлял об интересе к участию в приватизации МБА.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны. Основным акционером банка является Минфин Азербайджана.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. По данным на 31 января 2019 года, ЕБРР профинансировал 167 проектов в Азербайджане, инвестировав в общей сложности 3,2 млрд евро. Банк в настоящее время реализует 44 проекта в Азербайджане и имеет активный портфель в размере 1,4 млрд евро. На частный сектор приходится 24% портфеля банка, на инвестиции в капитал - 2%.

А.Мамедов