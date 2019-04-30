Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.902 RUR   0.0264 GBR   2.2 TRY   0.2853

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.50 0.20 Brent 72.04 -0.11

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 30.04.2019 18:17

ЕБРР подтверждает интерес к приватизации МБА

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) считает необходимым укрепление устойчивости финансового сектора Азербайджана

"В частности, необходимо укрепить капитализацию банковского сектора, достичь устойчивой структуры финансирования и внедрить новые методы управления рисками банковского сектора", - отмечается в новой стратегии банка по Азербайджану на 2019-2024 годы, опубликованной на сайте ЕБРР.

Для достижения данных целей ЕБРР готов поддержать реструктуризацию и улучшение корпоративного управления Международного банка Азербайджана (МБА).

"Данный шаг может включать также приватизационное или доприватизационное финансирование банка и участие в акционерном капитале банка. ЕБРР будет поддерживать консолидацию в банковском секторе Азербайджана посредством потенциального инвестирования в капитал банков", - отмечается в стратегии.

В документе подчеркивается, что банк расширит сотрудничество с банками-партнерами в Азербайджане и планирует содействовать развитию и поощрению новых финансовых инструментов с целью улучшения доступа к финансам для бизнеса, которым владеют и управляют женщины.

Также ЕБРР планирует оказать помощь в разработке и внедрении сельскохозяйственной кредитной оценки для финансовых учреждений.

Банк в ближайшие годы намерен также содействовать расширению ассортимента небанковских финансовых продуктов и услуг.

"Для этого ЕБРР намерен изучить возможность инвестиций в краткосрочные корпоративные облигации и отдельные акции, а также, при необходимости, содействовать IPO или выпуску корпоративных облигаций клиентов банка", - говорится в стратегии.

Ранее министр финансов Азербайджана Самир Шарифов заявил об отсутствии прогресса в приватизации крупнейшего банка страны – МБА. "В процессе приватизации МБА пока нет прогресса. Причиной является отсутствие инвесторов", - сказал С.Шарифов.

ЕБРР ранее заявлял об интересе к участию в приватизации МБА.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны. Основным акционером банка является Минфин Азербайджана.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. По данным на 31 января 2019 года, ЕБРР профинансировал 167 проектов в Азербайджане, инвестировав в общей сложности 3,2 млрд евро. Банк в настоящее время реализует 44 проекта в Азербайджане и имеет активный портфель в размере 1,4 млрд евро. На частный сектор приходится 24% портфеля банка, на инвестиции в капитал - 2%.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕБРР, ФИНСЕКТОР, ПОДДЕРЖКА


Похожие новости


ЕБРР призывает власти Азербайджана как можно скорее приватизировать МБА ЕБРР определил основные вызовы для развития финансового сектора Азербайджана ЕБРР отмечает низкий уровень отношения активов банков в Азербайджане к ВВП ЕБРР может расширить присутствие на банковском рынке Азербайджана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]