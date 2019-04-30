В Азербайджане внедрены госпошлины за добровольную государственную дактилоскопическую и геномную регистрации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в законе «О государственной пошлине», предусматривающие внедрение госпошлин за добровольное прохождение дактилоскопической и геномной регистрации, сообщает сайт главы государства.

Согласно поправкам, пошлина за добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию составит 20 манатов, за добровольную государственную геномную регистрацию – 250 манатов.

Р.Бабаев