В Азербайджане внедрены госпошлины за добровольную государственную дактилоскопическую и геномную регистрации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в законе «О государственной пошлине», предусматривающие внедрение госпошлин за добровольное прохождение дактилоскопической и геномной регистрации, сообщает сайт главы государства.
Согласно поправкам, пошлина за добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию составит 20 манатов, за добровольную государственную геномную регистрацию – 250 манатов.
Р.Бабаев
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