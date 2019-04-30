Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.902 RUR   0.0264 GBR   2.2 TRY   0.2853

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.50 0.20 Brent 72.04 -0.11

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 30.04.2019 18:29

В Баку ждут в ближайшее время визита замглавы МИД КНДР

Замминистра иностранных дел КНДР Пак Мен Гук в ближайшие дни совершит визит в Азербайджан.

"Мы ждем в ближайшее время визита в Баку северокорейской делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Пак Мен Гуком», - сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, в ходе визита будут обсуждены окончательные документы, которые планируется принять по итогам 18-го саммита Движения неприсоединения в Баку в октябре 2019 года.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КНДР, МИД, ВИЗИТ


Похожие новости


МИД РФ: рассчитываем, что новая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится как можно скорее, от ее исхода зависит "температура" на корейском полуострове Глава МИД КНДР прибыл на сессию ГА ООН - СМИ Глава МИД Сингапура назвал военное развитие КНДР и экономику в числе факторов, сподвигнувших Ким Чен Ына на переговоры с Трампом Пекин поддерживает заключение мирного договора между двумя Кореями - глава МИД КНР Глава МИД КНДР прибыл с визитом в Душанбе Главу МИД КНДР ждут в Душанбе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]