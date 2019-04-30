В Баку ждут в ближайшее время визита замглавы МИД КНДР

Замминистра иностранных дел КНДР Пак Мен Гук в ближайшие дни совершит визит в Азербайджан.

"Мы ждем в ближайшее время визита в Баку северокорейской делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Пак Мен Гуком», - сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, в ходе визита будут обсуждены окончательные документы, которые планируется принять по итогам 18-го саммита Движения неприсоединения в Баку в октябре 2019 года.

А.Азизов