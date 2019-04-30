Сербия заявляет, что строительство ее участка газопровода South Stream Lite должно начаться в ближайшие недели, однако подрядчик Saipem еще не закончил исследования в рамках проекта.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич сказала в апреле, что один из крупнейших в стране операторов газотранспортных систем (ГТС) Gastrans, занимающийся реализацией проекта строительства сербского участка газопровода South Stream Lite, будет готов начать предварительные работы и выдаст разрешения на ведение проектных работ к концу месяца. По ее словам, строительство начнется сразу после этого.

Однако итальянский подрядчик Saipem не планирует завершить исследования в рамках проекта до конца текущего года. Это означает, что этап строительства сможет начаться не раньше конца 2019 года или начала 2020-го. Постройка газопровода займет примерно год, поэтому первые поставки газа, вероятно, начнутся примерно в январе 2021 года, на год позже запланированного срока.

Протяженность газопровода мощностью 13,88 млрд куб. м в год составит 400 км, он будет проходить с юга на север страны.

Gastrans выбрал для строительства газопровода консорциум российских и сербских компаний, однако Saipem все еще надеется стать субподрядчиком. Региональный источник в отрасли сказал, что итальянская компания ведет переговоры с "Газпромом" - мажоритарным акционером Gastrans - о заключении договора субподряда в рамках урегулирования иска, который итальянская компания подала против "Газпрома" в январе 2016 года после отмены проекта "Южный поток".

Saipem и South Stream Transport, оператор строительство "Южного" и "Турецкого потока", подписали соглашение о мирном урегулировании претензий 18 апреля. Глава Saipem Стефано Као сказал, что соглашение открывает возможность для дальнейшего коммерческого сотрудничества с "Газпромом".

По словам источника в отрасли, Saipem также пытается поучаствовать в разработке болгарского участка продолжения "Турецкого потока", однако неясно, какую роль она хочет в ней играть.

В то время как Сербия не укладывается в расписание, другие страны, вовлеченные в проект, поставили себе более реалистичные сроки и, похоже, делают прогресс.

Болгарский газотранспортный оператор Bulgartransgaz принял окончательное инвестиционное решение касательно своего участка "Турецкого потока" в феврале и выдал контракт на его строительство консорциуму во главе с саудовской Arkad Engineering в начале апреля. Однако процесс еще не начался.

София планирует построить газопровод из города Провадия в Кирево/Зайчар. Bulgartransgaz откроет доступ к мощностям на своем участке с октября 2020 года.

Венгерская компания FGSZ еще не начала работу над обеспечением реверсных поставок вдоль сербско-венгерской границы. Министр иностранных дел и торговли страны Петер Сийярто сказал в апреле, что Венгрия выставит на аукцион мощности на венгерском участке South Stream Lite в сентябре.

Стране не нужно строить или расширять газопроводы в рамках проекта, однако ей потребуется обеспечить реверсные поставки на существующем соединительном участке с Сербией.

Венгрия хочет получать 6 млрд кубометров газа в год от общего объема в 15,75 млрд кубометров, который будет поступать по второй ветке Турецкого потока. На долю Болгарии придется 3,50 млрд кубометров, а Сербия получит 2,50 млрд кубометров газа в год. Оставшийся газ будет идти в Словакию или Австрию через существующие или запланированные для строительства соединительные участки.