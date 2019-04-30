США внимательно следят за ситуацией в Венесуэле - Белый дом

Администрация США внимательно следит за развитием ситуации в Венесуэле, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на советника президента США Келлиэнн Конуэй.
"Мы следим и мы ждем. Мы надеемся, что итогом станет демократия и свобода для венесуэльского народа", - сказала она.
Она подчеркнула, что Вашингтон поддерживает лидера оппозиции Хуана Гуайдо, которого США ранее признали временным президентом Венесуэлы, и что США рассчитывают на "мирную передачу власти" в Венесуэле.
Ранее во вторник лидер оппозиции Венесуэлы Х.Гуайдо призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Николаса Мадуро.
Вскоре после этого близ авиабазы, которую, как считается, посетил оппозиционер, начались столкновения между поддерживающими Н.Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.
В свою очередь венесуэльские социалисты призывают сторонников Н.Мадуро выйти на улицу и защитить его. Их призывают собираться у здания президентского дворца.
В Баку ждут в ближайшее время визита замглавы МИД КНДР
Азербайджан намерен продолжать партнерское сотрудничество с США – президент Алиев
Президент Алиев принял помощника заместителя госсекретаря США
MBNP разрешила Ateshgah Sigorta возобновить услуги по ОСАГО
ЕБРР подтверждает интерес к приватизации МБА
Прирост запасов нефти и конденсата в 2018г превысил добычу почти на 4%, газа - почти на 7%
В Азербайджане с 1 мая 2019г вступает в силу новый годовой лимит на потребление газа населением по цене 0,1 манат за кубометр
В Азербайджане внедрены госпошлины за добровольную государственную дактилоскопическую и геномную регистрации
МЧС Азербайджана рекомендует принять в эксплуатацию 26 из 434 проблемных новостроек
ГААД направит 22,5 млн манатов на капремонт дорог в регионах Азербайджана
ИВ Шеки направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Азербайджане прошли Гагаринские уроки
Прогнозы оправдались: AccessBank вышел на операционную прибыль, капитал превышает норму
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР