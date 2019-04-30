США внимательно следят за ситуацией в Венесуэле - Белый дом

Администрация США внимательно следит за развитием ситуации в Венесуэле, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на советника президента США Келлиэнн Конуэй.

"Мы следим и мы ждем. Мы надеемся, что итогом станет демократия и свобода для венесуэльского народа", - сказала она.

Она подчеркнула, что Вашингтон поддерживает лидера оппозиции Хуана Гуайдо, которого США ранее признали временным президентом Венесуэлы, и что США рассчитывают на "мирную передачу власти" в Венесуэле.

Ранее во вторник лидер оппозиции Венесуэлы Х.Гуайдо призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Николаса Мадуро.

Вскоре после этого близ авиабазы, которую, как считается, посетил оппозиционер, начались столкновения между поддерживающими Н.Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.

В свою очередь венесуэльские социалисты призывают сторонников Н.Мадуро выйти на улицу и защитить его. Их призывают собираться у здания президентского дворца.