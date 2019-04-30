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ТЭК 30.04.2019 22:55

Berkshire Hathaway обещает Occidental инвестиции в $10 млрд для финансирования покупки Anadarko

Инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway пообещала инвестировать $10 млрд в Occidental Petroleum, чтобы помочь ей в финансировании покупки конкурирующей Anadarko Petroleum.

Сделка состоится лишь при условии, что Occidental достигнет соглашения с Anadarko о ее приобретении и завершит покупку, говорится в пресс-релизе Occidental.

По условиям соглашения, Berkshire Hathaway получит 100 тыс. привилегированных акций Occidental, ликвидационная стоимость которых составляет $100 тыс. за штуку, предусматривающих ежегодные выплаты дивидендов в размере 8%.

Кроме того, инвесткомпания У.Баффета получит варрант на покупку до 80 млн обыкновенных акций Occidental по цене $62,5.

Ранее в этом месяце Occidental вступила в борьбу за приобретение Anadarko Petroleum, составив конкуренцию энергетическому гиганту Chevron Corp.

Occidental предложила за акцию Anadarko $38 денежными средствами и 0,6094 своей акции - это предложение выгоднее аналогичного предложения Chevron, сделанного двумя неделями ранее, примерно на 20%.

С учетом долга Anadarko сумма сделки составит примерно $57 млрд, тогда как Chevron оценил компанию с ее долгом в $50 млрд.

29 апреля совет директоров Anadarko объявил, что намерен вести переговоры с Occidental, поскольку ее предложение "может оказаться более выгодным, чем условия объявленного ранее слияния с Chevron".

"Мы всегда были уверены, что Occidental имеет уникальные позиции, чтобы извлечь существенную выгоду из сделки с Anadarko с учетом ее высоко комплементарного портфеля активов. Мы рады получить финансовую поддержку Berkshire Hathaway для реализации этой отличной возможности", - говорится в сообщении Occidental.

Акции Occidental теряют в цене 2,9% на торгах во вторник, стоимость бумаг Anadarko опустилась на 1%, Berkshire Hathaway - на 0,7%.

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Тэги: США, НЕФТЕКОМПАНИИ, СДЕЛКА, ФИНАНСИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]