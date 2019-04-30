Berkshire Hathaway обещает Occidental инвестиции в $10 млрд для финансирования покупки Anadarko

Инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway пообещала инвестировать $10 млрд в Occidental Petroleum, чтобы помочь ей в финансировании покупки конкурирующей Anadarko Petroleum.
Сделка состоится лишь при условии, что Occidental достигнет соглашения с Anadarko о ее приобретении и завершит покупку, говорится в пресс-релизе Occidental.
По условиям соглашения, Berkshire Hathaway получит 100 тыс. привилегированных акций Occidental, ликвидационная стоимость которых составляет $100 тыс. за штуку, предусматривающих ежегодные выплаты дивидендов в размере 8%.
Кроме того, инвесткомпания У.Баффета получит варрант на покупку до 80 млн обыкновенных акций Occidental по цене $62,5.
Ранее в этом месяце Occidental вступила в борьбу за приобретение Anadarko Petroleum, составив конкуренцию энергетическому гиганту Chevron Corp.
Occidental предложила за акцию Anadarko $38 денежными средствами и 0,6094 своей акции - это предложение выгоднее аналогичного предложения Chevron, сделанного двумя неделями ранее, примерно на 20%.
С учетом долга Anadarko сумма сделки составит примерно $57 млрд, тогда как Chevron оценил компанию с ее долгом в $50 млрд.
29 апреля совет директоров Anadarko объявил, что намерен вести переговоры с Occidental, поскольку ее предложение "может оказаться более выгодным, чем условия объявленного ранее слияния с Chevron".
"Мы всегда были уверены, что Occidental имеет уникальные позиции, чтобы извлечь существенную выгоду из сделки с Anadarko с учетом ее высоко комплементарного портфеля активов. Мы рады получить финансовую поддержку Berkshire Hathaway для реализации этой отличной возможности", - говорится в сообщении Occidental.
Акции Occidental теряют в цене 2,9% на торгах во вторник, стоимость бумаг Anadarko опустилась на 1%, Berkshire Hathaway - на 0,7%.
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