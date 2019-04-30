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Финансы 30.04.2019 18:39

MBNP разрешила Ateshgah Sigorta возобновить услуги по ОСАГО

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана восстановила лицензию страховой компании Ateshgah Sigorta на предоставление услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в СК.

"MBNP сняла ограничение на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО)", - отметили в компании.

Как ранее сообщалось, MBNP 12 апреля ограничила лицензии на деятельность страховых компаний "Ateshgah Sigorta" и "AtaSigorta". Обе страховые компании были лишены возможности оказывать услуги по ОСАГО в связи с нарушением требований закона "О страховой деятельности" при заключении контрактов по ОСАГО.

СК Ateshgah создана в 1996 году и входит в пятерку ведущих компаний по объему сбора страховых премий и производимых выплат. Акционерами «Ateshgah» являются несколько юридических лиц. Уставный капитал равен 5 млн 8,5 тыс. манатов.

А.Мамедов

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Тэги: СК, ЛИЦЕНЗИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]