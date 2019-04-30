Заседание кризисного комитета созвано в Бразилии в связи с обострением обстановки в Венесуэле

Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил во вторник о созыве кризисного комитета, на котором будет обсуждаться ситуация в Венесуэле, сообщает бразильская медиагруппа "Глобу".
По ее данным, в заседании примут участие Ж.Болсонару, вице-президент Гамилтон Моурон, министр по делам административной безопасности Аугушту Элену, глава оборонного ведомства Фернанду Азеведу и МИД Эрнешту Араужу.
Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о начале финальной фазы так называемой "Операции Свобода", направленной на отстранение от власти президента страны Николаса Мадуро. Он также призвал венесуэльских военных поддержать его.
Вскоре после этого близ авиабазы, которую, как считается, посетил оппозиционер, начались столкновения между поддерживающими Н.Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.
Президент Венесуэлы Н.Мадуро в свою очередь заявил, что пообщался с командующими всех военных округов страны, которые, по его словам, выразили ему полную поддержку.
"Стальные нервы! Я поговорил с командующими всех военных округов страны. Они заверили меня в полной лояльности народу, конституции и родине. Я призываю к максимальной народной мобилизации для того, чтобы обеспечить победу мира. Мы победим!", - написал он на своей страничке в Twitter.
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес ранее во вторник заверил, что обстановка в казармах страны остается спокойной, и военные продолжают службу в обычном режиме.
"Во всех восьми военных округах все военные продолжают службу в обычном режиме в своих казармах и на базах", - отметил глава военного ведомства.
По его словам, вооруженные силы Венесуэлы "намерены твердо защищать национальную конституцию и законные власти страны".
Слова В.Лопеса прозвучали на фоне сообщений о попытке группы военных организовать переворот.
"Мы информируем народ Венесуэлы, что в настоящее время мы обезвреживаем небольшую группу военных-предателей, которые разместились на транспортной развязке Альтамира, чтобы совершить государственный переворот, направленный против конституции и мира в республике", - написал министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в своем Twitter.
Формат переговоров по Карабаху останется неизменным – президент Азербайджана
Азербайджан и США обсудили проведение в Баку очередного заседания комиссии по экономсотрудничеству
Словакия и Венгрия готовы в ближайшее время возобновить транзит российской нефти
Berkshire Hathaway обещает Occidental инвестиции в $10 млрд для финансирования покупки Anadarko
Президент Азербайджана поручил правительству подготовить новую концепцию развития сел
В Азербайджане в 2019г будет создано около 50 тыс. оплачиваемых общественных рабочих мест - Алиев
В Азербайджане с 1 мая 2019г вступает в силу новый годовой лимит на потребление газа населением по цене 0,1 манат за кубометр
В Азербайджане внедрены госпошлины за добровольную государственную дактилоскопическую и геномную регистрации
Питьевой водой до конца 2019 года будут обеспечены еще 5 городов Азербайджана – Алиев
ГААД направит 22,5 млн манатов на капремонт дорог в регионах Азербайджана
ИВ Шеки направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Азербайджане прошли Гагаринские уроки
Прогнозы оправдались: AccessBank вышел на операционную прибыль, капитал превышает норму
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР