В Азербайджане с 1 мая 2019г вступает в силу новый годовой лимит на потребление газа населением по цене 0,1 манат за кубометр

Тарифный совет Азербайджана на заседании во вторник принял решение об увеличении с 1 мая 2019 года годового лимита потребления населением природного газа по цене 0,1 манат за кубометр до 2,2 тыс. кубометров, заявил министр экономики, председатель Тарифного совета Шахин Мустафаев.

«На заседании ТС принято решение о повышении лимита на газ с 1700 кубометров до 2200 кубометров», - сказал Ш.Мустафаев на брифинге во вторник.

По его словам, данное решение принято Советом после изучения предложения президента страны Ильхама Алиева.

Ш.Мустафаев подчеркнул, что 85% абонентов среди населения смогут воспользоваться новым лимитом.

«В соответствии с решением ТС, счетчики также обнуляются с 1 мая, т.е. с этого момента начнется отсчет нового годового лимита», - добавил он.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2017 года с 0,1 манат до 0,2 манат была увеличена стоимость одного кубометра газа для населения, объем годового потребления которого превышает 1,7 тыс. кубометров. Если объем потребления не превышает в год 1,7 тыс. кубометров, то цена на газ составляет 0,1 манат. Теперь в соответствии с решением ТС, тариф за газ 0,2 манат за кубометр будет взиматься при потреблении в год свыше 2,2 тыс. кубометров.

Б.Рустамбеков