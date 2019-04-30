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Могерини выступила в защиту сосуществования палестинского и израильского государств

На Ближнем Востоке теперь становится все менее вероятным решение палестинско-израильского конфликта путем сосуществования двух государств для двух народов, заявила во вторник в Брюсселе глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Продолжается расширение (израильских - ИФ) поселений в то время, как международные механизмы, защищающие палестинцев на оккупированной территории, уничтожаются", - сказала она на пресс-конференции после совещания международной донорской координационной группы по поддержке палестинской экономики - Специального комитета связи (AHLC).

Председателем AHLC является министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сорейде.

Ф.Могерини отметила, что "продолжающиеся разногласия между палестинцами не перестают наносить ущерб палестинскому единству и демократии".

По ее словам, "мы видим, что в обоих обществах, как в Палестине, так и в Израиле, сокращается пространство для веры в возможность мира и безопасности и решения путем сосуществования двух государств ".

Глава европейской дипломатии сказала, что в этой обстановке "некоторые предлагают отказаться от решения через сосуществование двух государствам вообще".

"Но решение с двумя государствами остается единственным реалистичным способом продвижения вперед", - убеждена Ф.Могерини.

Она указала на три момента, которые являются "руководящими принципами и приоритетами" ЕС в этом контексте.

Высокий представитель ЕС заявила, что, во-первых, "сторонам на местах настоятельно необходимо восстановить диалог, чтобы сохранить и возобновить рамки соглашения в Осло (от 1993-1995 гг. между Израилем и Организацией освобождения Палестины под эгидой Норвегии - ИФ)".

Во-вторых, отметила она, "Европейский союз является и останется крупнейшим и самым надежным донором для палестинцев"; и за последние 15 лет помощь ЕС палестинцам составляла более 300 млн евро в год.

"Эта поддержка будет продолжаться, потому что палестинцы имеют право на достойную жизнь и потому что мы, европейцы, очень хорошо знаем, что эти деньги являются инвестицией в безопасность палестинцев, израильтян, региона и нас самих. Вот почему сегодня Европейский союз объявляет о выделении более 22 млн евро дополнительной гуманитарной помощи для поддержки наиболее уязвимых слоев населения в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан", - сообщила Ф.Могерини.

В-третьих, продолжила она, вся работа, которую ЕС проводит вместе с Норвегией, остальным международным сообществом и регионом, начиная с арабского мира, предназначена для поддержки политической цели - решения конфликта через сосуществование палестинского и израильского государств.

"Наша экономическая помощь палестинцам не может быть отделена от этой политической цели решения через два государства. Я хочу быть ясной в этом вопросе: политическое решение двух государств нельзя заменить бесконечной технической и финансовой помощью и наращиванием потенциала. Это просто не сработало бы", - объяснила Ф.Могерини.

"Мы считаем, что есть решение этого конфликта, и это решение - сосуществование двух государств", - повторила она.

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Тэги: ЕС, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, ПОЗИЦИЯ


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