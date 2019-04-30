Цена Brent продолжает расти, WTI перешла к снижению

Нефть Brent дорожает во вторник, WTI перешла к снижению.
Поддержку рынку оказывают сигналы о том, что ОПЕК и ее союзники готовы продолжать сокращение добычи, а также рост политической напряженности в Венесуэле и ослабление доллара США, увеличивающее спрос на сырьевые товары.
В качестве негативного для рынка фактора эксперты отмечают слабые статданные из Китая. Как стало известно во вторник, индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле 2019 года опустился до 50,1 пункта по сравнению с 50,5 пункта в марте. Аналитики, опрошенные Bloomberg, не ожидали изменения показателя.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:15 во вторник составила $72,65 за баррель, что на $0,61 (0,85%) выше уровня предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,09 (0,14%) - до $63,41 за баррель.
Как заявил во вторник министр энергетики Саудовской Аравии аль-Фалих, практически все министры стран ОПЕК+ согласны продлить текущую сделку до конца 2019 года. По его словам, основной целью картеля и партнеров остается сокращение уровня глобальных нефтяных запасов.
"По нашему мнению, страны ОПЕК+ продлят соглашение о сокращении добычи на весь 2019 год", - сказал аналитик по сырьевым рынкам BNP Paribas в Лондоне Гарри Чилингарян.
Тем временем, в Венесуэле нарастает политический конфликт: лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Николаса Мадуро. Он сообщил, что военные выразили готовность поддержать оппозицию, чтобы оказаться "на правильной стороне в истории".
Эскалация ситуации в Венесуэле может привести к еще большему падению добычи нефти в стране, полагают аналитики.
Данные Минэнерго США о запасах нефти, которые будут обнародованы в среду в 18:30, укажут на рост запасов на 1,5 млн баррелей, прогнозируют эксперты, опрошенные Bloomberg.
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