Азербайджан и США обсудили проведение в Баку очередного заседания комиссии по экономсотрудничеству

Очередное заседание Комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и США может состояться в Баку, говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Согласно сообщению, данный вопрос обсуждался на встрече министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова и заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента.
"Стороны обсудили развитие существующего политического, экономического, транспортного и энергетического сотрудничества, а также проведение следующего заседания Комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и США в Баку", - говорится в сообщении.
Глава МИД Азербайджана также проинформировал Д.Кента о текущей ситуации в переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Было подчеркнуто, что скорейшее решение конфликта, освобождение оккупированных территорий Азербайджана и возвращение вынужденных переселенцев в свои дома важно для обеспечения мира и устойчивого развития в регионе.
Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству была создана на основе соответствующего меморандума между правительствами Азербайджана и США. Первое заседание комиссии состоялось 7 февраля 2007 года в Баку. Последнее третье заседание состоялось в апреле 2012 года в Вашингтоне.
А.Мамедов
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