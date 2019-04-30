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Внешняя политика 30.04.2019 19:36

Азербайджан и США обсудили проведение в Баку очередного заседания комиссии по экономсотрудничеству

Очередное заседание Комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и США может состояться в Баку, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, данный вопрос обсуждался на встрече министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова и заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента.

"Стороны обсудили развитие существующего политического, экономического, транспортного и энергетического сотрудничества, а также проведение следующего заседания Комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и США в Баку", - говорится в сообщении.

Глава МИД Азербайджана также проинформировал Д.Кента о текущей ситуации в переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Было подчеркнуто, что скорейшее решение конфликта, освобождение оккупированных территорий Азербайджана и возвращение вынужденных переселенцев в свои дома важно для обеспечения мира и устойчивого развития в регионе.

Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству была создана на основе соответствующего меморандума между правительствами Азербайджана и США. Первое заседание комиссии состоялось 7 февраля 2007 года в Баку. Последнее третье заседание состоялось в апреле 2012 года в Вашингтоне.

А.Мамедов

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Тэги: США, КОМИССИЯ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]