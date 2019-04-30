Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во вторник выступил с требованием к Вашингтону не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы.

"Администрация (президента США - ИФ) Дональда Трампа в отчаянии пытается разжечь внутренний конфликт в Венесуэле. Венесуэльские демократические институты гарантируют мир в стране. Трамп, держи свои руки подальше от Венесуэлы", - написал глава МИД в Twitter.

Ранее во вторник госсекретарь США Майк Помпео, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон и американский вице-президент Майк Пенс заявили о полной поддержке США венесуэльской оппозиции и ее лидера Хуана Гуайдо.

Х.Гуайдо во вторник обратился с призывом к военным страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Вскоре после этого близ авиабазы, которую, как считается, посетил оппозиционер, начались столкновения между поддерживающими Н.Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.