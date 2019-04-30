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Дальнее зарубежье 30.04.2019 21:05

Глава МИД Венесуэлы требует от Трампа держаться "подальше" от этой страны

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во вторник выступил с требованием к Вашингтону не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы.

"Администрация (президента США - ИФ) Дональда Трампа в отчаянии пытается разжечь внутренний конфликт в Венесуэле. Венесуэльские демократические институты гарантируют мир в стране. Трамп, держи свои руки подальше от Венесуэлы", - написал глава МИД в Twitter.

Ранее во вторник госсекретарь США Майк Помпео, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон и американский вице-президент Майк Пенс заявили о полной поддержке США венесуэльской оппозиции и ее лидера Хуана Гуайдо.

Х.Гуайдо во вторник обратился с призывом к военным страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Вскоре после этого близ авиабазы, которую, как считается, посетил оппозиционер, начались столкновения между поддерживающими Н.Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, МИД, США, ТРЕБОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]