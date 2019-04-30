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Карабахский конфликт 30.04.2019 21:03

Формат переговоров по Карабаху останется неизменным – президент Азербайджана

Президент Ильхам Алиев отмечает неизменность позиции официального Баку по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, подчеркивает, что проблема должна найти решение в рамках территориальной целостности Азербайджана.

«В нашей позиции по урегулированию нагорно-карабахского конфликта нет изменений. Принципиальная позиция Баку заключается в том, что армяно-азербайджанский конфликт должен найти свое решение в рамках территориальной целостности Азербайджана», - отметил И.Алиев на проведенном под его председательством заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам.

По его словам, эта позиция нашла свое отражение в решениях и резолюциях, принятых различными международными организациями, в том числе в соответствующих резолюциях Совета безопасности ООН по оккупированным территориям Азербайджана.

«Другого подхода не существует. Территориальная целостность Азербайджана не была и не является предметом переговоров. Переговорный формат остается неизменным. Правда, предпринимались попытки его изменения, но они не увенчались успехом», - сказал И.Алиев.

Президент отметил, что в своем недавнем заявлении Минская группа ОБСЕ подтвердила, что сторонами нагорно-карабахского конфликта являются только Армения и Азербайджан.

И.Алиев отметил, что руководство страны будет и дальше работать в направлении усиления мощи Азербайджана и национальной армии.

«Мы и далее будем усиливать наше государство и армию», - сказал президент Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]