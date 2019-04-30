Формат переговоров по Карабаху останется неизменным – президент Азербайджана

Президент Ильхам Алиев отмечает неизменность позиции официального Баку по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, подчеркивает, что проблема должна найти решение в рамках территориальной целостности Азербайджана.
«В нашей позиции по урегулированию нагорно-карабахского конфликта нет изменений. Принципиальная позиция Баку заключается в том, что армяно-азербайджанский конфликт должен найти свое решение в рамках территориальной целостности Азербайджана», - отметил И.Алиев на проведенном под его председательством заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам.
По его словам, эта позиция нашла свое отражение в решениях и резолюциях, принятых различными международными организациями, в том числе в соответствующих резолюциях Совета безопасности ООН по оккупированным территориям Азербайджана.
«Другого подхода не существует. Территориальная целостность Азербайджана не была и не является предметом переговоров. Переговорный формат остается неизменным. Правда, предпринимались попытки его изменения, но они не увенчались успехом», - сказал И.Алиев.
Президент отметил, что в своем недавнем заявлении Минская группа ОБСЕ подтвердила, что сторонами нагорно-карабахского конфликта являются только Армения и Азербайджан.
И.Алиев отметил, что руководство страны будет и дальше работать в направлении усиления мощи Азербайджана и национальной армии.
«Мы и далее будем усиливать наше государство и армию», - сказал президент Азербайджана.
Р.Бабаев
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