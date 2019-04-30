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Макроэкономика 30.04.2019 21:31

Президент Алиев ожидает ускорения темпов роста ВВП Азербайджана до конца года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ожидает ускорения темпов роста ВВП страны до конца 2019 года.

"В первом квартале ВВП Азербайджана вырос на 3%, что является самым высоким показателем за последние несколько лет, и я уверен, что до конца года этот показатель увеличится еще больше", - заявил И.Алиев на во вторник на расширенном заседании кабинета министров, посвященном социально-экономическому развитию Азербайджана в первом квартале 2019 года.

По словам главы государства, рост промышленного производства в отчетном периоде составил 4,4%, в том числе ненефтяная промышленность выросла на 15,6%, рост в секторе АПК составил 3,6%.

"Инвестиции в экономику Азербайджана в январе-марте составили $2,8 млрд, но еще больше радует тот факт, что $2 млрд из этих инвестиций были вложены в ненефтяной сектор", - сказал И. Алиев.

Глава государства отметил, что в первом квартале поступления в госбюджет превысили плановый показатель более чем на 200 млн манатов.

"Из этих средств свыше 150 млн манатов были обеспечены за счет министерства налогов, свыше 50 млн манатов – по линии Государственного таможенного комитета. Из дополнительного объема средств по линии министерства налогов 136 млн манатов были собраны в ненефтяном секторе", - отметил президент Алиев.

Правительство Азербайджана на 2019 год рост ВВП прогнозирует на уровне 3,6%. Рост ВВП Азербайджана в 2018 году составил 1,4%

А.Мамедов

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Тэги: ВВП, РОСТ, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]