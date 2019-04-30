Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.902 RUR   0.0264 GBR   2.2 TRY   0.2853

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.50 0.20 Brent 72.04 -0.11

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 30.04.2019 21:32

Президент Алиев отмечает эффективность формата ОПЕК+ в повышении цен на нефть

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает высокую роль формата ОПЕК+ в росте цен на нефть.

И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан не только один из участников инициативы ОПЕК+, «но и можно сказать, что один из ее инициаторов».

"Еще в 2016 году я отмечал, что регулирование цен на нефть возможно только при сотрудничестве стран ОПЕК и крупных стран-экспортеров нефти, не входящих в картель. Они должны договориться, добыча должна сократиться, и только в таком случае, цены на нефть вырастут", - заявил И.Алиев во вторник на расширенном заседании кабинета министров, посвященном социально-экономическому развитию страны в первом квартале 2019 года.

Глава государства отметил, что как результат цены на нефть в настоящее время колеблются в пределах $70 за баррель, тогда как в 2016 году составляли $30 за баррель.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ОПЕК, ЭФФЕКТИВНОСТЬ


Похожие новости


Министр нефти Венесуэлы с 2019г займет пост президента ОПЕК Сотрудничество России и ОПЕК полезно для всех участников нефтяного рынка - Путин Алиев принял генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]