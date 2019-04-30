Президент Алиев отмечает эффективность формата ОПЕК+ в повышении цен на нефть

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает высокую роль формата ОПЕК+ в росте цен на нефть.

И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан не только один из участников инициативы ОПЕК+, «но и можно сказать, что один из ее инициаторов».

"Еще в 2016 году я отмечал, что регулирование цен на нефть возможно только при сотрудничестве стран ОПЕК и крупных стран-экспортеров нефти, не входящих в картель. Они должны договориться, добыча должна сократиться, и только в таком случае, цены на нефть вырастут", - заявил И.Алиев во вторник на расширенном заседании кабинета министров, посвященном социально-экономическому развитию страны в первом квартале 2019 года.

Глава государства отметил, что как результат цены на нефть в настоящее время колеблются в пределах $70 за баррель, тогда как в 2016 году составляли $30 за баррель.

А. Мамедов