Питьевой водой до конца 2019 года будут обеспечены еще 5 городов Азербайджана – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал обеспечение питьевой водой до конца 2019 года еще пяти городов страны.

«До конца текущего года питьевой водой будут обеспечены еще пять городов. Одновременно, будет продолжено строительство систем обеспечения питьевой водой в еще 12 городах», - подчеркнул И.Алиев во вторник на расширенном заседании кабинета министров, посвященном социально-экономическому развитию страны в первом квартале 2019 года.

По его словам, в последние годы питьевой водой были обеспечены 38 городов страны.

«До конца года также предстоит проложить 1 тыс. км автомобильных дорог», - сказал президент.

Глава государства добавил, что новые автодороги будут построены в столичных поселках и регионах страны. «Эти работы должны проводиться параллельно с прокладкой систем водообеспечения», - подчеркнул И.Алиев.

Р.Бабаев