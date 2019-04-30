В Азербайджане в 2019г будет создано около 50 тыс. оплачиваемых общественных рабочих мест - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает, что в 2019 году в государственном и частном секторах будут созданы около 50 тыс. общественных оплачиваемых рабочих мест.

«С начала года в Азербайджане к оплачиваемому общественному труду было привлечено 35 тыс. человек», - подчеркнул И.Алиев во вторник на расширенном заседании кабинета министров, посвященном социально-экономическому развитию страны в первом квартале 2019 года.

По его словам, в этом процессе важную роль должен играть и частный сектор. «Госсектор привлечет в этом году к оплачиваемому общественному труду 40 тыс. человек. Еще 8 тыс. аналогичных рабочих мест будут созданы предпринимателями. Таким образом, к оплачиваемому общественному труду будут привлечены в 2019 году около 50 тыс. человек», - сказал президент.

И.Алиев добавил, что в стране в этом направлении также осуществляется процесс привлечения граждан к программе самозанятости.

Р.Бабаев